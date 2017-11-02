(Görüntülü Haber) Isparta'ya şehit ateşi düştü

Nurettin ARKAN-Taner ERDEM/GELENDOST(Isparta), (DHA) - HAKKARİ Şemdinli\'de şehit olan 6 asker ve 2 korucudan sözleşmeli piyade er 26 yaşındaki Sercan Kara\'nın acı haberi, Isparta\'nın Gelendost İlçesi\'ndeki ailesine verildi. Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirmeye çalıştığı saldırıda 6 asker ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehitlerden sözleşmeli piyade er Sercan Kara\'nın Gelendost\'a bağlı Yenice Köyü\'nde oturan ailesine haber verildi. Yalvaç Kaymakamı ve Gelendost Kaymakam vekili Aytekin Yılmaz ve beraberindeki heyet şehidin baba evine gelerek, baba Menderes ile anne Dilek Kara\'ya acı haberi verdi. Şehidin baba evi önüne taziye alanı kurulurken, yakınları, arkadaşları, köylülerle çevre ilçelerden gelenler eve akın etti. Sağlık ekipleri de evin önünde beklemeye başladı. Şehit Sercan Kara\'nın ailenin 3 erkek çocuğundan ortancası olduğu belirtildi. Bekar olan şehidin 15 gün önce izin için ailesinin yanına geldiği kaydedildi.