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(Görüntülü Haber) Ispartalı reklamcıdan seçim ittifakı görüşmelerine afişli destek

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, reklamcı Nurkaya Dursun, AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerine destek için iş yerinin önüne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Ba

16 Ocak 2018 19:34

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, reklamcı Nurkaya Dursun, AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerine destek için iş yerinin önüne Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin fotoğraflarıyla İstiklal Marşı ve \'Milli mutabakatımız ülkemize hayırlı olsun\' mesajının yer aldığı afişi astırdı. Isparta\'da reklamcılık yapan Nurkaya Dursun, AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakı görüşmelerine destek amacıyla iş yerinin önüne afiş astırdı. Çift taraflı olarak 3x6 metre boyutunda hazırlanan afişte, kırmızı renkteki Türkiye haritasının üst kısmında Mustafa Kemal Atatürk\'ün, sağında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, solunda ise MHP Lideri Bahçeli\'nin fotoğrafları ile ay yıldız yer aldı. Afişin ortasına ise \'Milli mutabakatımız ülkemize hayırlı olsun\' mesajıyla İstiklal Marşı\'nın üçüncü kıtası yazıldı. \'Milli mutabakat\'a kayıtsız kalmayacağını ve önce kendi dükkanının önüne afiş yaptırdığını söyleyen reklamcı Dursun, daha sonra kentin işlek caddeleri için 15 afiş yaptıracağını belirtti. Dursun, \"Ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte, biz de elimizden geldiği kadar katkıda bulunmak istedik. Bu süreçte genel başkanlarımız, Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli\'nin \'Önce ülkem sonra milletim sonra ben\' diyerek, birlikte hareket etmeleri bizleri çok mutlu etti. Liderlerimize saygılarımızı sunarız. Bu milletin böyle liderleri olduğu sürece kimse, bizi bölemez, kıyamaz ve parçalayamaz. Milli mutabakata sonuna kadar destek veriyoruz\" dedi.

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