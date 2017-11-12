(Görüntülü Haber) ISPARTA'DA SARIMSAK FESTİVALİ YAPILDI

Haber-Kamera Mehmet ERÇAKIR- Taner ERDEM/GELENDOST, (DHA)ISPARTA\'nın Gelendost İlçesi Çaltı Köyü\'nde Sarımsak Festivali düzenlendi. Çaltı Köyü\'nde 3 bin dekar alanda yetiştirilen 200 tonluk sarımsak Kastamonu\'nun Taşköprü sarımsağına rakip oldu. Gübre kullanılmadan tamamen doğal olarak yetiştirilen sarımsak için Isparta Belediyesi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla festival düzenlendi. 250 hane ve 605 nüfustan oluşan Çaltı Köyü\'nde arpa, buğday, nohut ve mercimekle birlikte sarımsak dikimi de yapılıyor. Çaltı Köyü Muhtarı Haşim Koca, toplam 18 bin dekar arazide kuru tarım yapıldığını belirterek, \"Arazimizi nadas yöntemiyle kullanıyoruz. Her yıl 3 bin dekar alanı arpa, buğday, 3 bin dekar alanı bakliyat ve 3 bin dekarı da sarımsak olmak üzere dönüşümlü olarak ekiyoruz. Ve her yıl 250 ton kırmızı mercimek, 200 ton sarımsak ve 500 ton nohut üretiyoruz\" dedi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, köy buluşmaları kapsamında böyle bir festival düzenleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Çaltı\'nın sarımsağının çok kısa süre sonra Türkiye\'ye meydan okuyacağını aktaran Başkan Günaydın, \"İddialı konuşuyorum çünkü bu sarımsak doğal. Bir asırlık fideleri ekiyorlar. Atalarından kalma fideleri toprakla buluşturuyorlar. Hiçbir gübre kullanmadan bunu yapıyorlar. Böyle organik böyle doğal bir sarımsak herkesin ilgisini çekmeli. Türkiye\'de Taşköprü sarımsağı diyorlar ama bence Çaltı sarımsağını görmeliler\" diye konuştu. Çaltı Köyü\'nün umut taşıdığını da söyleyen Başkan Günaydın, \"Bu köyde umut var. Bu umudun adı da sarımsaktır\" dedi. Başkan Günaydın daha sonra köylülerle birlikte sarımsak dikti. Ardından şarkıcı Hüseyin Kağıt konser verdi.