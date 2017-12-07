(Görüntülü Haber) Isparta eski valisi ve SDÜ eski rektörü hakkındaki karar pazartesi açıklanacak

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, aralarında Isparta eski Valisi Memduh Oğuz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu\'nun da bulunduğu 48\'i tutuklu, 129 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası sona erdi. Mahkeme heyeti, kararını 11 Aralık\'ta açıklayacak. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl mart ayında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında \'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme\', \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme\', \'Şantaj\', \'Özel hayatın gizliliğini ihlal\', \'Resmi belgede sahtecilik\', \'Zimmet\', \'İcbar suretiyle irtikap\', \'Görevi kötüye kullanma\', \'6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet\' ve \'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak\' suçlamalarıyla dava açılan 48\'i tutuklu, 71\'i tutuksuz, Fethullah Gülen ile birlikte 10 firari toplam 129 sanığın Isparta 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı dava sona erdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan ve kanser tedavisi gören SDÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Zümriye Irlayıcı, bu yıl 25 Şubat\'ta yaşamını yitirmişti. SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI Sanık sayısının fazla olması dolayısıyla Isparta Adliye binasının yanındaki salonda görülen duruşmaya, Akşehir Cezaevi\'nde bulunan tutuklu sanık eski vali Memduh Oğuz, İzmir Cezaevi\'nde tutuklu sanıklar örgütün \'Isparta il imamı\' olduğu iddia edilen Osman Demirhan, örgütün \'SDÜ sorumlusu\' olduğu iddia edilen Cabir Doğan, eski SDÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla katılırken, eski Rektör Hasan İbicioğlu\'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Bu hafta pazartesi gününden beri devam eden yargılamada, sanıklar son savunmalarını yaptı. Bugün ise Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklara son sözlerini sordu. Tüm sanıklar için tahliye ve beraat kararı verilmesini istedi. \'BİR ANDA KENDİMİ TERÖRİST OLARAK BULDUM\' SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu, duruşmada mahkeme başkanına 4 ay önce gördüğü rüyayı hatırlatarak, \"Rüyamı size daha önce arz etmiştim. Hayırlı bir rüyaydı. Ama halen tutukluyum. 20 aydır hapisteyim. Bir anda kendimi terörist olarak buldum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi. \'BENİM İÇİN KURULAN BİR KUMPASTIR7 Isparta eski Valisi Memduh Oğuz ise, 70 yaşında olduğunu belirterek, 1 gün bile cemaate ve tarikata mensup olmadığını söyledi. Oğuz, \"Bu benim için kurulan bir kumpastır. Size ve yüce adalete güveniyorum\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, kararı 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00\'te açıklayacaklarını söyleyerek, duruşmayı sonlandırdı.