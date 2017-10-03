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Dünya

(Görüntülü Haber) İspanya’da "sessiz yürüyüş" genel greve dönüştü

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Barselona’da referandum günü yapılan polis müdahalesini karşı tepki olarak başlayan yürüyüş genel greve dönüştü

03 Ekim 2017 19:47

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – Barselona’da referandum günü yapılan polis müdahalesini karşı tepki olarak başlayan yürüyüş genel greve dönüştü. Katalonya genel greve gitme kararı aldığı için protestocular yolları kapattı, toplu taşıma durma noktasına geldi, FC Barcelona futbol kulübü ise Salı günü antrenman yapmama kararı aldı. Bazı okul ve iş yerleri de kapatılırken, Barselona Liman İşletmesi hizmetlerini minimuma indirdi. Göstericiler Katalonya genelinde otoban ve yollarda trafiği bloke etti. Barselona’yı Fransa’ya bağlayan AP7 yolunda göstericiler katlanır masalarını açıp satranç oynadı. Katalan ayrılma yanlışı sendikalar, okullar ve kültürel kurumlar bu grevi Pazar günü gerçekleşen seçimlere 90’dan fazla kişinin yaralandığı polis müdahalesini kuvvetli bir kınama olarak değerlendiriyor. İspanya hükümeti Pazar günü gerçekleşen bağımsızlık referandumunu durdurmak için binlerce İspanyol polisini Katalunya’ya göndermiş seçim sandıklarına müdahalede bulunmuştu. Fakat Katalanlar seçimlerine devam etti. Katalan hükümetinin verdiği bilgilere göre 2 milyon 262 bin 424 seçmenin yüzde 90.09’u bağımsızlık referandumunda ‘evet’ demişti.

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