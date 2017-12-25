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(Görüntülü Haber) İsmet İnönü, memleketinde anıldı

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 44'üncü yılında, memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı

25 Aralık 2017 20:41

Taha AYHAN-MALATYA-DHA) TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 44\'üncü yılında, memleketi Malatya\'da düzenlenen resmi törenle anıldı. Anma törenine; Vali Yardımcısı Mehmet Ali Aytaç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengün, Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MHP ve CHP tarafından anıta çelenk sunuldu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla son buldu.

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