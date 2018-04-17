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(Görüntülü Haber) Islık çalan mağara

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, 60 bin yıllık 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan mağara, yöre halkı tarafından rüzgardan oluşan ses nedeniyle 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor

17 Nisan 2018 14:41

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, 60 bin yıllık \'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\'nde bulunan mağara, yöre halkı tarafından rüzgardan oluşan ses nedeniyle \'ıslık çalan mağara\' olarak adlandırılıyor. Mağara, bu özelliğiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. ABD\'de yayımlanan makalede, Nuh Tufanı\'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı 3 yerden olduğu iddia edilen ve Karadeniz\'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen \'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\'ndeki bir yer kovuğu, \'ıslık çalan mağara\' olarak adlandırılıyor. Rüzgarlı günlerde mağaranın orta kısmında bulunan delikten hava akımının geçişi sırasında çıkan ses nedeniyle bölge halkının, bu ismi verdiği belirtildi. Mağara ise bu özelliğiyle ilgi odağı oldu. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, Arkeoloji Vadisi\'ni ziyarete gelen birçok kişinin \'ıslık çalan mağara\'yı görmek istediğini söyledi. Mağarayla ilgili bilgiler veren Aydın, \"Burası milattan önce 60 bin yılı ile eşleştiriliyor. Dünyada bilinen en eski 8\'inci insan mesken yerleşkesi. Türkiye\'de de en eski 3\'üncü insan mesken yerleşkesi. Antalya\'da Karain Mağarası, Yarımburgaz Adası\'ndaki mağara ve 3\'üncü sırada Tekkeköy Mağaraları geliyor. Onun için çok önemli bir yerleşke. Türkiye\'de ender bulunan bir yer. Burada bulunan mağaralardan birinin içinde delik bulunuyor. Mağaranın iki tarafına da açılan bu delik, rüzgarlı günlerde ıslık çalan birisini andıran ses çıkarmakta. Bu bir doğa olayından kaynaklanıyor\" diye konuştu. Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi\'ni 2 yılda 180 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aydın, \"Bunun yüzde 30\'unu yabancı turistler oluşturuyor. Her geçen gün gelen yerli- yabancı turist sayısında artış var. Buraya gelenler \'Islıklı mağara nerede?\' diye soruyor. Merak eden çok kişi oluyor. Buraya ulaşmak biraz zor, fiziki yapısı gereği. Projemize Koruma Kurulu\'ndan onayları tamamlandı. Buraya ahşap yürüme parkurları da yapacağız. Vatandaşımız, daha rahat ulaşıp, burayı görebilme imkanına sahip olacak\" dedi.

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