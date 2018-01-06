T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'İşlenirse at etini ayırt etmek zor'

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, at etinin işlenmesi halinde, yenilebilir diğer etlerden ayırt etmenin çok zor olduğunu kaydetti

06 Ocak 2018 17:05

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, at etinin işlenmesi halinde, yenilebilir diğer etlerden ayırt etmenin çok zor olduğunu kaydetti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservenin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve Adana\'da eti alınmış çok sayıda at ve eşek kemiğinin tespit edilmesinin ardından gözler kasaplara çevrildi. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, at eti hakkında açıklama yaptı. At ve eşek etini vatandaşa yediren kişilerin şahsiyetinden şüphelendiğini belirten Yardımcı, ?Kendi yiyorsa vatandaşa satsınlar. Bunların cezasının az olmaması lazım. Eğer ceza düşük olursa adam yine yapar. Bunlar hem meslekten men edilmeli, hem cezai işlem en ağırından olmalı dedi. GETİRİSİ FAZLA Ata ulaşmak çok daha kolay ve ucuz olduğu için bu yönteme başvurulduğunu aktaran Osman Yardımcı, at sahibi attan vazgeçince, art niyetli kişilerin bu atları toplayıp topluca kestiğini kaydetti. At ve eşek eti kilosunun 3-5 liradan satıldığı duyumu aldığını aktaran Yardımcı, kar getirisi fazla olduğu için bu hayvanların kesildiğini söyledi. At eti ile dana etinin bir olmayacağınu kaydeden Yardımcı, şöyle konuştu ?At etini kuşbaşı ya da kıyma yapıp satarlarsa vatandaşın yüzde 90\'ı bu etin farkına varamaz. Kesen kişi zaten işlemeden o eti alıp dolabına koyamaz. Bu işi yapanların kasaplıkla ilgisi yok. Kasaplar günlük 50-60 kilo et satar, müşterisine at eti vermez. Biz daima müşteriden denetlenen kesimiz. Bizi devlet denetlemesin, vatandaş her gün defalarca denetliyor. Hurda yerlerde, hiç hijyenik olmayan yerlerde bu etler kesilip parçalanıyor. Kasaplardan daha çok büyük işletmeler bu etleri alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞMehmet KILIÇASLAN ANTALYADHA TÜRKİYE Kasaplar Besiciler EtEtEsnafSanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman YardımcıDeniz Kuvvetleri KomutanlığıAdanaTürkiye Kasaplar Besiciler EtSanatkarları Federasyonu Başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24