(Görüntülü Haber) İslahiye’nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü törenle kutlandı. Demokrasi Meydanı\'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programına; Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, 106\'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkan vekili İzzet Aytekin, daire amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, Sevinç bizim sevincimiz, bayram bizim bayramımızdır. Sevinirken şunu da unutmamalıyız bütün dünyanın adeta yok etmek istediği ve esaret altında tutmak için büyük mücadeleler veren güçler karşısında esareti hiçbir zaman kabul etmeyen istiklal ve bağımsızlığın anlamını ne kadar büyük olduğunu bilen ve bu uğurda canlarını seve seve veren bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam bu vatan bana değil milletime aittir milletimde ancak bu toprakları aldığı fiyata verir çünkü bu toprakla kanla alınmıştır. Kanla verilir diyen ecdadın torunlarıyız.15 Temmuz gecesi hiç beklenmedik bir yerde hain saldırıya maruz kaldık. O gece yurdumuz içimizdeki hainler tarafından işgal edilmek istendi. İşte siz gençlerde bu ihaneti hatırlayarak büyüyün çünkü hatırlamak ayakta kalmak, sevmektir. Mücadele etmektir. Vatanı savunurken bütün varlığıyla orada olmaktır dedi.