(Görüntülü Haber) İslahiye'deki çadır kent boşaltılıyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Suriye ve Iraklı sığınmacıların barındığı 2 no\'lu çadır kentte kalan 11 bin 500 kişi, kampın konteyner kente dönüştürülme kararı üzerine tahliye edilmeye başlandı. İslahiye\'ye 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'nde 3 yıl önce 25 bin kişi kapasiteli olarak kurulan ve hala 3 bin 863\'ü Iraklı olmak üzere 11 bin 500 kişinin barındığı 2 numaralı çadır kentin AFAD tarafından konteyner kente dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Bu karar ardından kamptaki sığınmacılar; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile ilçedeki diğer çadır kente otobüslerle nakledilmeye başladı. Yetkililer, kampın konteyner kente dönüştürülmesinin ardından sığınmacıların yeniden naklinin gerçekleştirileceğini bildirdi.