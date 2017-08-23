(Görüntülü Haber) İslahiye'de üzüm ve biber festivali



Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Üzüm ve Biber Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada, en iyi üzüm ve kırmızı biber seçildi.Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen festivale; İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, 106\'ncı Topçu Alayı Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, STK ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Festivalin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, acı ve tatlının en kalitelisinin İslahiye\'de üretildiğini belirterek, İslahiye bir medineyet, bir kültür, bir Yesemek, bir Zincirli Höyük ve bir tarihtir. Birçok yer, festival yapmak için malzeme bulamıyor. Ama yarabbi hem üzümün, hem biberin; acının en acısı, en kalitelisi, en sağlıklısı, en lezzetlisi, üzümün en tatlısı, sofralarımızın baş tacı ilaç bütün doktorlar hastalığın bir sonuç olduğunu, hasta olmamak için İslahiye\'nin biberinin yenmesi gerektiğini söylüyor. Siz bütün dünyaya ilaçsınız. İslahiye insanın zeka seviyesini çok yüksek buluyorum. Bunun nedenin üzüm ve biber olduğunu düşünüyorum. Dünyanın kafasının daha iyi çalışmasını istiyorsak, üzüm ve biberi tüm dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Hastalıklardan kurtulmak için tüm dünyaya üzüm ve biberden tattırmamız lazım. Acı dediğiniz şey, biber dediğiniz şey eşittir İslahiye. Organik tarımı desteklememiz gerekiyor. Altınımız yok ama yeşil altın, kırmızı altın, sarı altın burada dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise, üzüm ve biberin ilçe ekonomisini ayakta tutan en önemli iki ürünü olduğunu belirterek, üzüm ve bibere teşvik verilerek desteklenmesini istedi.

Konuşmaların ardından en iyi üzüm ve kırmızı biber yarışması düzenlendi. Yarışmada jüri tarafından biber ve üzümler; görünüm, büyüklük, kalite ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. Üzümde; Mine Emek, kırmızı biber yarışmasında ise Mehmet Kaçar birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kaymakam Ramazan Yıldırım ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural tarafından verildi.