(Görüntülü Haber) İslahiye’de üzüm pekmezi zamanı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, sonbaharın gelmesi ile birlikte bağ bozumu sonrasında asırlardır yaşatılan pekmez yapma geleneği devam ediyor.Altın üzüm, Yeşilyurt ve Boğaziçi başta olmak üzere yaklaşık 20 mahallede 50 bin dekar alanda üretilen ve Avrupa?ya ihracatı yapılan sofralık üzüm hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan üzümlerden pekmezlik olarak ayrılanların evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılmasına başlandı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi\'nde pekmez üreten Halide Çavdar, \"Yüzyıllardır süre gelen bir gelenek, biz de ninelerimizde öğrendiğimiz. Pekmez yapma geleneğini sürdürüyor ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz\" dedi.