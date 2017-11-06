T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İslahiye’de üzüm pekmezi zamanı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sonbaharın gelmesi ile birlikte bağ bozumu sonrasında asırlardır yaşatılan pekmez yapma geleneği devam ediyor

06 Kasım 2017 17:19

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, sonbaharın gelmesi ile birlikte bağ bozumu sonrasında asırlardır yaşatılan pekmez yapma geleneği devam ediyor.Altın üzüm, Yeşilyurt ve Boğaziçi başta olmak üzere yaklaşık 20 mahallede 50 bin dekar alanda üretilen ve Avrupa?ya ihracatı yapılan sofralık üzüm hasadı tamamlandı. Hasadı tamamlanan üzümlerden pekmezlik olarak ayrılanların evlerin bahçelerine kurulan dev kazanlarda kaynatılmasına başlandı. İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi\'nde pekmez üreten Halide Çavdar, \"Yüzyıllardır süre gelen bir gelenek, biz de ninelerimizde öğrendiğimiz. Pekmez yapma geleneğini sürdürüyor ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGAZİANTEPAltınYeşilyurtBoğaziçiAvrupaHasadıMahallesiHalidePekmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24