(Görüntülü Haber) İslahiye'de mezar taşları tahrip edildi

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesindeki asri mezarlıkta bulunan bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Dervişapaşa Mahallesi\'nde bulunan asri mezarlıkta son günlerde 15 mezar taşı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Vefat eden yakınlarını ziyaret için geldikleri mezarlıkta mezar taşlarının kırıldığını görenler tarafından fark edilen olay sonrası, güvenlik güçleri inceleme başlattı. Mezar taşlarını tahrip eden kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma sürerken, olaya tepki gösteren vatandaşlar, üzücü durumun son bulmasını istedi.