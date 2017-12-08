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(Görüntülü Haber) İslahiye'de Kudüs protestosu

Kadir ÇELİK-Kamera GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde,13 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Gönüllü Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütü, Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesine tepki gösterdi

08 Aralık 2017 19:59

Kadir ÇELİK-Kamera GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde,13 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Gönüllü Kuruluşlar Sivil Toplum Örgütü, Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak ilan edilmesine tepki gösterdi. Memur-Sen İslahiye Temsilciliği öncülüğünde Cuma namazı sonrası Merkez Dervişiye Camisi bahçesinde toplanan kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyarak Büyükelçilik binasını buraya taşımak istemesini protesto etti. Ellerinde \'Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz\', \'Kudüs özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır\' ve \'Kudüs İslamın ilk kıblesidir\' yazılı dövizlerle tekbir getirip İsrail ve ABD aleyhine slogan atan kalabalık adına Ethem Akdoğan basın açıklaması yaptı. Kalabalık, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından dua okunmasının ardından dağıldı.

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