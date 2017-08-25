(Görüntülü Haber) İslahiye'de 'kırmızı altın' hasadı başladı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kırmızı altın olarak adlandırılan biber hasadına başlandı. İlçede Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmeran mahallelerinde ağırlıkta olmak üzere 25 bin dönüm araziye ekili kırmızı biber hasadına başlanırken, yetkililer 13 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Türkiye?nin kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan İslahiye\'de, 10 fabrika tarafından işlenen ürünler, iç pazarın yanı sıra, Almanya, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere gurbetçilerin yoğunlukta yaşadığı Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, Türkiye\'de kırmızı biber üretiminde önemli bir yere sahip olan İslahiye\'de 25 bin dönüm araziye ekili bulunan kırmızı altın olarak da adlandırılan kırmızı biber hasadının başladığını söyledi. Köse, bu yıl iklim şartları nedeniyle rekoltenin yüzde 50 oranda düştüğünü ifade ederek, rekolte karşısında fiyatların beklentiyi karşılaması üreticiyi kısmen sevindirdiğini kaydetti.