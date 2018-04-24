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(Görüntülü Haber) İslahiye'de çobanlar diplomalı oluyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'Sürü yönetimi elemanı' eğitimi ile çobanlar diploma sahibi oluyor

24 Nisan 2018 18:06

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, \'Sürü yönetimi elemanı\' eğitimi ile çobanlar diploma sahibi oluyor. İslahiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen \'Sürü yönetimi elemanı\' kursuna katılanlara, 15 gün süreyle 120 saat teorik ve pratik eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler çobanlık yapabileceklerine dair diploma sahibi oluyor. İlçede 5 yıldan bu yana uygulanan eğitim kapsamında bugüne kadar 145 kişiye sertifika verilirken, yeni açılan kursa ise 4\'ü kadın 18 çoban adayı katıldı. Çoban adaylarına kurs koyunca; hayvanı tanıma, hayvan sağlığı, sağım, bakım, besleme, çoğaltabilme, hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme konularında eğitim veriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü\'nde oluşturulan sınıfta veteriner hekim Yavuz Sarıgöl tarafından verilen kurs ile çobanlar donanımlı hale getiriliyor. Çobanlık kursunu ziyaret eden İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yüksel Şahin, İslahiye\'de bugüne kadar 145 kursiyerimize belge verdiklerini hatırlatarak, \"Kurslarımızda teorik ve pratik olarak eğitimlerin verildiğini kursiyerlerimize sahada karşılarına çıkacak sorunları ve baş edebilme yöntemlerini anlatıyoruz. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz daha modern ve bilinçli mesleklerini yapabileceklerini amaçlarının hayvan yetiştiricilerini daha bilinçli yetiştiricilik yapmalarına katkı sunmaktır\" dedi.

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