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(Görüntülü Haber) İslahiye'de Cezaevinde yangın tatbikatı (Yeniden)

Kadir ÇELİK-Kamera GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 20 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde yangın tatbikatı düzenlendi

29 Aralık 2017 19:25

Kadir ÇELİK-Kamera GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 20 hükümlü ve tutuklunun bulunduğu cezaevinde yangın tatbikatı düzenlendi. Hacı Ali Öztürk Mahallesi\'ndeki İslahiye Ceza ve Tevkifevi\'nde, olası yangına karşı tatbikat düzenlendi. Yangın alarmı verilmesinin ardından Ceza ve Tevkifevi\'ne çok sayıda itfaiye, jandarma, polis, itfaiye,tedaş görevlileri ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikat sırasında jandarma cezaevinde, polis ise çevredeki yollarda güvenlik önlemi aldı. Siren seslerini duyan çevre sakinleri meraklı gözlerle olup biteni anlama çalışırken, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale için hazırlık yaptı.

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