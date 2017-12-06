T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İskenderun'da fırtına çatı uçurdu araçlara hasar verdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece çıkan fırtına ve hortum çatı uçurdu

06 Aralık 2017 14:25

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde dün gece çıkan fırtına ve hortum çatı uçurdu. İskenderun\'da başlayan ve gece şiddetini arttıran fırtına ve ardından çıkan kısa süreli hortum yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İsmet İnönü Mahallesi Şehit Er İbrahim Çağlar Caddesi ile İskenderun Cezaevi bölgesinde fırtınanın hortuma dönüşmesi ile çatıları uçurdu, elektrik telleri kopartıp araçlara hasar verdi. Fırtına binaların üzerindeki çatıları 75 metre ileriye uçurdu. Uçan çatıların çarptığı park halindeki araçlarda da hasar oldu. Polis hasar gören araçlar ile ilgili tespit yaparken kesilen elektrikler için onarım çalışması yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUNHatay DHA HATAYMahallesiErCaddesiCezaeviFırtınaUçanPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24