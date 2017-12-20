(Görüntülü Haber) İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi'ne haciz işlemi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi, kira borcunu ödeyemeyince haciz işlemi başlatıldı. Balıkçıların tekneleri ve malzemeleri barınaktan boşaltması istendi. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yıllık 80 bin lira olan kira borcundan kalan 50 bin liralık bölümü ödeyemeyen İskenderun Balıkçı Barınağı\'na haciz işlemi başlattı. Haciz memurları ile polis, evrakı kooperatife gelip, binanın mühürleneceğini, balıkçıların tekneleri ve malzemeleri barınaktan tahliye etmelerini istedi. Kooperatif yönetimi, haciz işlemini durdurmak için hemen mahkemeye başvurup ödeme için süre istedi. Kooperatif ikinci Başkanı Celal Bilen, alacaklarını tahsil edemeyince kiralarını ödeyemediklerini belirterek zaman istediklerini söyledi. 800 bin liraya yakın alacakları olduğunu belirten Bilen, \"Borcumuzu ödemeyeceğiz demiyoruz sadece zamana ihtiyacımız var. Bu barınakta 4-5 bin balıkçı 300-400 tekne var. Devletin alacağı için bu kadar acele etmesini anlamıyoruz\" dedi. Yapılan görüşmelerin ardından haciz memurları barınaktan ayrıldı.