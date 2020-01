(Görüntülü Haber) İşitme engelli öğrencinin serviste 6 saat unutulmasına soruşturma

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde işitme engelli 7 yaşındaki Efe Ç.\'nin servis minibüsünde 6 saat unutulmasıyla ilgili Kaymakam Levent Kılıç, idari e adli soruşturma başlatıldığını söyledi. Kılıç, olayda ihmal olduğunu belirterek, \"Bu konuda ihmali olan idarecilerimiz, öğretmenlerimizle ilgili idari soruşturmamız başlatıldı. Bu konuda üzerinde zaten çok bilinçliler ama bir ihmal olduğu gerçek\" dedi. Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu\'nda eğitim alan işitme engelli Efe Ç.\'yi, babaannesi İran Ç., geçen cuma sabahı okula götürmesi için E.T. yönetimindeki servis aracına bindirdi. İddiaya göre, sürücü E.T., servisteki öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti. Aradan geçen 6 saat sonra sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T., içeride öğrenci Efe\'yi korkmuş halde görünce, hiçbir şey olmamış gibi çocuğu evine götürüp bıraktı. ANNENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI Oğlunun eve gelmesiyle birlikte Leyla Ç., Efe\'nin beslenme çantasını açtığında sabah koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etti. Bunun üzerine okula giderek öğretmen ile görüşen anneye öğretmen, oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bu cevap karşısında şok olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Durumun bildirildiği okul yönetimini, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında öğrenci Efe Ç.\'nin araçtan inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı. Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti. Anne Leyla Ç., Çorlu Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.\'yi serbest bıraktı. AİLEDEN TEPKİ Okul servisinde unutulan işitme engelli Efe Ç.\'nin babaannesi İran Ç, torununu servise kendisinin bindirdiğini belirterek, \"Daha sonra okuldan geldi, servisten aldım. İçeriye girdiğinde aç olduğunu söyledi. Beslenmesinden o gün poğaça ile ayran vardı. Çıkarttım çocuk nasıl yiyor. Annesi, \'Efe bugün beslenmesini hiç yememiş\' dedi ve okula gitti. Öğretmen Efe\'nin hiç okula gelmediğini söylemiş. Müdürleri çağırıp güvenlik kameralarını incelemişler. Araçtan inen 8 çocuk var ama Efe inmemiş. Servis şoförü çağırılmış o da inkar etmiş. O servis şoförü bunun hesabını verecek. Saatlerce çocuk nerede kaldı? Biz polise gidip şikayetçi olduk ve aynı servis şoförünü istemedik. Bize başka araç verdiler. Kendinizi bizim yerimize koyun. Şaşırdık kaldık. Efe hareketli bir çocuk, 6 saat ne yaptı, ne etti bizde bilmiyoruz. Halen perişanız uyuyamıyoruz\" dedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ise yaşanan olayla ilgili olarak ihmali olanlar hakkında gerekli idari ve adli soruşturmanın başladığını belirterek şunları söyledi: \"Okullar açılmadan önce aslında İzmir\'de de bir çocuğumuz vefat etmişti. Okullarımız açılmadan önce bu konuya ağırlık verdik. İki olay oldu, birincisi serviste gelmeyen öğrencilerin ailelerinin bilgilendirilmesi tüm okul idarelerinden öğretmenlerinden istemişti. İlk olayımızda gerçekten gelmeyen öğrencinin ailesine bilgi verip bu konu aşılmıştı. İkincisinde ise serviste çocuğun kalması tabi anne tarafından fark ediliyor. O sırada servis sürücüsü de gözaltına alınıyor. Gerekli adli işlemlerde yapıldı ama idari işlemler de devam ediyor. Bu konuda ihmali olan idarecilerimiz, öğretmenlerimizle ilgili idari soruşturmamız başlatıldı. Bu konuda üzerinde zaten çok bilinçliler ama bir ihmal olduğu gerçek\" dedi.