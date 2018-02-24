(Görüntülü Haber) İşitme engelli bisikletliler Serik'te yarışıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Bisiklet Şampiyonası 40 sporcunun katılımıyla başladı. 2 gün serecek yarışmaya kadın ve erkeklerde toplam 40 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye girecek sporcular 5- 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Belçika\'da yapılacak olan MTV Avrupa Şampiyonası\'na katılacak. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, \"Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 2 gün sürecek şampiyonada kadın ve erkekler branşında sporcularımız yarışacak. 5- 13 Mayıs tarihlerinde Belçika\'da yapılacak olan MTV Avrupa Şampiyonası\'na oyuncuları seçmek için bu yarışmayı yapıyoruz. Milli takımımıza buradan oyuncu seçeceğiz. Geçen yıl olimpiyatlara katıldık, sıralamalarda pek iyi değildik. Yarışmanın dışında mayıs ayına kadar hocalarımızın nezaretinde turnuva ve kamplar yapacağız\" dedi.