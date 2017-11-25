(Görüntülü Haber) Işık İkizoğlu'nun öldürülmesi davasına başlandı

Oben ULU/BERGAMA(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili İlçesinde geçen mayıs ayında boşandığı 32 yaşındaki Işık İkizoğlu\'nu başına çekiçle vurarak öldürmekle suçlanan 58 yaşındaki Yahya Cengiz Küçük\'ün yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan bir grup kadın, kadın cinayetlerini protesto etti. Dikili\'de, 9 yaşında kızları olan Işık İkizoğlu ile Antalya\'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, geçen mayıs ayında bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Işık İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu\'na, götürüldüğü adli tabiplikte \'darp izine rastlanmadı\' raporu verildi. Işık İkizoğlu evine dönerken polis Yahya Cengiz Küçük\'ü aradı ancak bulamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi Işıl İkizoğlu\'nun, Duygu Sitesi\'ndeki evine geldi. O sırada kızları okulda olan ikili yeniden tartıştı. Işık İkizoğlu\'nu başına çekiçle vurarak öldüren Yahya Cengiz Kuçuk, polisi arayarak cinayeti işlediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Yahya Cengiz Küçük, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Işık İkizoğlu\'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Katil zanlısı Yahya Cengiz Küçük, emniyette susma hakkını kullandı. İşlemleri tamamlanan Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bergama Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya Cengiz Küçük\'ün yargılanmasına başlandı. Sanık Küçük\'ün hazır bulundurulduğu davanın duruşmasını, Işık İkizoğlu\'nun annesi Füsun İkizoğlu ve ablası Başak İkizoğlu da izledi. Duruşmada İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi avukatlarının müdahillik talebi kabul edilmedi. Ardından savunma yapan sanık Yahya Cengiz Küçük, eski eşi İkizoğlu\'nun yaşam tarzını eleştirdi, \"Pişmanım çok uyarmıştım, şoktaydım, hatırlamıyorum\" diye konuştu. Kendisinin arbede sırasında düştüğünü ve çekici yerde bulduğunu öne sürdü. İkizoğlu\'nun ailesinin avukatları ise Küçük\'e, \"Madem kötü yaşam tarzı olan bir kadındı niçin çocuğun vekaletini almak için bir çaban olmadı\" diye sordu. Küçük ise boşanırken İkizoğlu ile anlaştığını söyledi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 18 Ocak 2018 tarihine ertelendi. KADIN PLATFORMU\'NDAN AÇIKLAMA Dikili Kadın Platformu tarafından duruşma öncesi Dikili\'de basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Bergamalı kadınlar, Bergama Eğitim-Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği Bergama Şubesi, Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Bergama ve Dikili Belediyesi Meclis Üyeleri de destek verdi. Dikili Atatürk Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasında Dikili Kadın Platformu tarafından \'Erkek adalet değil gerçek adalet\' yazılı pankart açıldı. \'Işıklar sönmesin\', \'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz\', \'Tacize, tecavüze, kadın cinayetlerine hayır\', \'Şiddete, savaşa, güvencesizliğe, kadın düşmanlığına karşı isyandayız\' ve \'Kadın katliamına son\' yazılı dövizler taşındı. Dikili Kadın Platformu adına konuşan Bilge Demir, \"Uzaklaştırma cezası alan eşleri ve yakınları tarafından katledilen kadınlarımız devlet tarafından korunması gerekirken ceza almış bir kişi nasıl bu kadar rahatça dolaşıp 10 yaşındaki kızını annesiz bırakacak katliamı gerçekleştirir\" dedi. Işık İkizoğlu\'nun ablası Başak İkizoğlu da kardeşi için yazdığı şiiri okudu. İZMİR BAROSU AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA Duruşma sonrası Bergama Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Gülce Mutoğlu Kılavuz ise, davaya İzmir Barosu olarak müdahil olma talebinde bulunduklarını söyleyerek, \"Talebimiz sırasında kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu özellikle belirterek, uluslararası sözleşmeler ve özellikle İstanbul Sözleşmesi\'ne atıfta bulunarak müdahil olma talebimizi mahkemeye ilettik. Ancak talebimiz oybirliği ile reddedildi. Bu karara karşı gerekli itirazları yapacağız. Aynı zamanda İzmir Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak davanın takipçisi olamaya devam edeceğiz\" dedi. İzmir Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi koordinatörü Avukat Devrim Cengiz Aygün ise; 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü arifesinde bu davayı takip ettikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti. Türkiye\'de kadınların en temel yaşam hakkının sıklıkla ihmal edildiğini savunan Aygün, \"Biz İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi olarak Türkiye\'nin neresinde olursa olsun, kadına yönelik şiddet davalarına müdahil olacağız\" diye konuştu.