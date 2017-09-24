(Görüntülü Haber) Işık ihlali yapan araç kazaya neden oldu, sürücü yaralandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, karşı şeride geçip minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Ömer Türkçakal Bulvarı\'nda meydana geldi. Gölcük yönüne giden Erhan Halıcı yönetimindeki 41 AJ 863 plakalı otomobil ışık ihlali yaparak aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için karşı şeride geçince Bahattin Acar yönetimindeki CV 607 ZT plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Erhan Halıcı araçta sıkıştı. Çevredekiler hemen 112 Acil\'e haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekibi otomobilde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekebi yaralanan sürücüye ilk müdahalede bulundu. Hafif yaralanan sürücü kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.