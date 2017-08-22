(Görüntülü Haber) Işık: Almanya ve batı devletlerinde Türkiye'deki değişimi okuyamamak gibi bir problem var

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Almanya başta olmak üzere genelde Batı devletlerinde Türkiye\'deki değişimi okuyamama gibi bir sorun bulunduğunu belirtirken, \"Onlar, Türkiye\'yi hala eski Türkiye zannediyor\" dedi. Bilecik\'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, valiliği ziyaret etti. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Belediye Başkan Vekili Nihat Can, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Fikri Işık\'ı Valilik binası önünde karşıladı. Fikri Işık Valilikte gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. \"ALMANYA İLE İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYORUZ\" Başbakan Yardımcısı Işık, bir gazetecinin \"Almanya\'nın Türkiye\'ye karşı son dönemdeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?\" sorusu üzerine şunları söyledi: \"Maalesef Almanya özellikle genelde de batı devletlerinde Türkiye\'deki değişimi okuyamamak gibi bir problem var. Onlar, Türkiye\'yi hala eski Türkiye zannediyorlar. \'Bir ayar verdiğimizde hemen hizaya gelir\', \' aman efendim kusura bakmayın\' der \'biz hata ettik\' der, en haklı olduğu konuda bile \'aman ha Almanya\'yla takışmayalım, aman ha bir sıkıntı olmasın\' gibi bir anlayışın Türkiye\'de devam ettiğini zannediyorlar. Ama bunda yanıldıklarının farkındalar. Biz Türkiye olarak elbette Almanya ile ilişkilere önem veriyoruz. Ama bu ilişkilere önem verirken Türkiye\'nin egemenlik hakların da ve bir egemen ülkeye yapılması gereken muamelenin Türkiye\'ye yapılmasını da bekleme hakkımız var: Bu yapılmadığı zaman da verdiğimiz tepkiyi onların başka bir yere çekmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakınız Almanya Şansölyesi sayın Merkel, \'Türkiye\'de Erdoğan karşıtlarını cesaretlendirmeliyiz\' dediği zaman bu Türkiye\'nin iç siyasetine müdahale olmuyor, ama Sayın Cumhurbaşkanımız, \'Almanya\'daki Türk düşmanı partilere oy vermeyin\' dediği zaman bu hemen siyasete müdahale oluyor. Bunu anlamak mümkün mü? Eğer karşılıklı saygı olacaksa önce siz Türkiye\'deki Erdoğan karşıtlarını biz desteklemeliyiz gibi bir ifadeyi Türkiye\'nin iç siyasetine saygısızlık olarak görmelisiniz ondan sonra karşıdan saygı beklemelisiniz. Bu tam bir çifte standarttır. \" \'ALMANYA ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇMEK ZORUNDA\' Fikri Işık, Türkiye\'de darbe girişiminde, açıkça ihanet içerisinde bulunan eski askerler ve bazı sivillerin Almanya\'dan siyasi sığınma talebinde bulunduklarını belirterek şöyle devam etti: \"Türkiye bunları istediği zaman \'Efendim bizde yargı bağımsızdır\' ama Türkiye\'de espiyonaj faaliyetinden dolayı tutuklanan bir gazeteci kılığındaki kişiyle ilgili talepte bulunulduğu zaman Türkiye\'de yargının bağımsızlığını hiç akıllarına getirmiyorlar ve Türkiye\'ye güya baskı uygulamaya çalışıyorlar. Bunların tamamı çifte standarttır. Almanya bu çifte standarttan vazgeçmek zorundadır. Türkiye ile Almanya\'nın köklü ilişkileri var. Tarihi yüzyıllara dayanan köklü ilişkileri var. Bu köklü ilişkilerin gelecekte de sağlıklı olarak devam etmesinin ön şartı karşılıklı saygı ve egemenlik haklarına gösterilecek titiz bir saygıdır. Dolayısıyla bu olursa Türkiye ve Almanya ilişkileri zedelenmeden yoluna devam eder, ama o eski müsteşlik yaklaşımıyla, buyurgan yaklaşımla Türkiye\'ye davranmalarını kesinlikle artık Türkiye\'nin kabul etme durumu yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavrını da kararlılığını da hepiniz biliyorsunuz.\" ELEKTRİKLİ YERLİ OTOMOBİL PROJESİ Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, elektrikli yerli otomobil projesi ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: \"Bu konuyu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız takip ediyor. Sadece şunu söyleyebilirim; Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm içerisinde. Dünyada içten yanmalı motorların yerini elektrikli araçların aldığı bir süreç yaşanıyor. 2025\'li yıllardan itibaren artık bazı ülkeler içten yanmalı ve dizel motorlu araçları yasaklamaya başlayacaklarını duyurdular. Hava kirliliği, endüstriyel değerlerin yüksekliği artık bu tür tedbirlerin daha da artarak hayata geçeceğini gösteriyor. Benim Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığım döneminde başlattığım elektrikli yerli otomobil projesi tüm bu sahiplerden ortaya çıkarak hazırlanmış bir projeydi. Bu projenin inşallah yatırım aşamasına gelmiş olması, özel sektör marifetiyle artık yatırıma dönüşmüş olması doğrusu büyük bir kazanım olacak. Detayları şuanda Bakanımız biliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte bir çalışma yaptıklarını biliyorum. Bakanımıza sorarsanız size daha ayrıntılı bir açıklama yapar.\" Fikri Işık valilikten sonra Ak Parti Bilecik İl Teşkilatını ziyaret etti. Işık, burada partililere hitaben konuşma yaptıktan sonra Şeyh Edebali Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu.