(Görüntülü Haber) İşhanındaki depoda çıkan yangın korkuttu

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'ndeki bir işhanında bulunan depoda çıkan yangında, 2 kişi hafif yaralandı.



Doğu Caddesi üzerinde bulunan Aslanlı Çarşı İşhanı\'ndaki depoda, bugün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt kattan yükselen dumanlar binayı sararken yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Alevlere müdahale etmeye çalışan iki kişi, ellerinden hafif yaralanırken olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada meraklılar o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı bildirildi.

