(Görüntülü Haber) İşe diye evden çıktı bir haftadır dönmedi

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da bir tekstil firmasında çalışan 17 yaşındaki Recep Deniz, bir hafta önce \'İşe gidiyorum\' diyerek evinden ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana kayıp olan gençten bir haber alamayan ailesi, hayatından endişe ettikleri çocuklarının bulunması için polise başvurdu. Oğlunun fotoğrafını gösteren anne Songül Deniz, \"Yerini bilen ya da onu gören varsa polise veya bize ulaşsın? diyerek gözyaşı döktü. Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi\'nde oturan Songül ve Ali Deniz çiftinin üç çocuğunun en büyüğü olan ve bir tekstil firmasında dokumacı olarak çalışan Recep Deniz, geçtiğimiz Cuma sabahı işe gitmek için evinden ayrıldı, ancak geri dönmedi. O gün işe de gitmediği anlaşılan Recep Deniz\'den bir haftadır haber alınamıyor. Recep Deniz\'in hayatından endişe eden ailesi polise baş vurdu. Kayıp gencin annesi Songül Deniz, oğlunun fotoğrafına sarılarak şöyle dedi: ?Oğlum, sabah kalktı, işe gidiyorum diye evden çıktı. Gidiş o gidiş, kendisinden bir daha haber alamadık. İş yerindedir diye düşündük, orada da değilmiş. Çünkü, bazen bizimle tartışır, iş yerine gider bir gün kalır sonra geri gelirdi. Son 3 aydır işinin dışında hiç dışarı çıkmamıştı. Çok da iyi çocuktur. Bazen uyuşturucu madde kullanıyor diye şüphelendiğimiz olurdu, hatta bu konuda babası sık sık kızardı ona.? Oğlunun son olarak Arabayatağı Mahallesindeki Sağlık Parkı\'nda görüldüğünü söyleyen anne Songül Deniz, \"Komşumuzun oğlu görmüş. Gri renkli bir araba gelip Recep\'i almış, gitmiş. Plakasını görememiş\" dedi.Oğlunun bir an önce bulunmasını isteyen Songül Deniz, \"Gören, bilen varsa polise haber versin. Bir haftadır içim yanıyor. Yaşayan bir ölüyüm adeta. Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin diyerek, kayıp oğluna da şöyle seslendi:\'Oğlum neredeysen bir an önce çık gel. Gözüme uyku girmiyor, sabahlara kadar pencerede seni bekliyorum.