(Görüntülü Haber) İşçileri taşıyan minibüs elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde, İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaatta çalışan işçileri taşıyan Uğur Karhan (28) yönetimindeki 77 DC 871 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Uğur Karhan ile birlikte Sadettin Filiz ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen İbrahim Şani, Cevat Haşim ve Abdülaziz Hacı Hüseyin yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



