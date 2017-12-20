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(Görüntülü Haber) İşçilerden belediye önünde KHK protestosu

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup işçi, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılmasını ve taşeron beledi

20 Aralık 2017 18:19

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi bir grup işçi, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılmasını ve taşeron belediye işçilerine kadro verilmemesini Şişli Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Şişli Belediyesi önünde toplanan DİSK üyesi işçiler, “Kamu istihdamı KHK ile düzenlenemez” “Taşeron kaldırılsın, koşulsuz, ayrımsız kadro” yazılı pankart açtı. İşçiler, kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması ile ilgili düzenlemenin KHK ile değil, meclisten geçirilerek yapılmasını istedi. “KADRO BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DA HAKKIDIR” Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan “Hükümetin açıklaması, 850 bin taşeron işçisinin kadro talebinin bir düzenlemeyle sona erdirileceği yönündeydi. Bu açıklamalar yapılmadan önce sendikalarla görüşme olmadı. Bu işin muhataplarıyla herhangi bir diyalog kurulmadı. Taşeron işçilerin temsilcisi olan sendika yöneticileriyle herhangi bir istişare yapılmadı. Sayın bakanımda açıklaması zaten ‘Biz bu olayı çok gizli tuttuk’ şeklindeydi. Daha sonra açıklamalar bir eşitsizliği ortaya çıkardı. 850 bin taşeron işçisine kamuda kadroyu 450 bin merkezi bütçeli taşeron işçisine 4D kapsamında istihdam, belediye hizmetlerinde çalışan gerek taşeron gerek şirket işçilerine herhangi bir kadro uygulaması yok. Belediye işçilerinin belediye hizmeti veren işçilerinin kamuya hizmet eden, halka hizmet eden belediye şirket işçileri ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadro beklentisi de bu şekilde boşa çıktı. Gerek belediye şirketindeki gerek taşeronda çalışan arkadaşlarımızın belediye şirketlerinde çalışmaya devam edecekleri söylendi. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Kadro belediyede çalışan taşeron ve şirket işçilerinin hakkıdır” dedi. “TAŞERON DÜZENLEMESİ MECLİSTEN VE SENDİKALARDAN KAÇIRILIYOR” Taşeron düzenlemesinin meclisten ve sendikalardan kaçırıldığını belirten Çalışkan “Kadronun kanun hükmünde kararnameyle yapılacağı söylendi. Sendikalardan kaçıracaksınız, taşeron işçilerin temsilcilerinden kaçıracaksınız şimdi de meclisten kaçıracaksınız biz bunu kabul etmiyoruz. Bu muhataplarıyla tartışılmalı dedik. Komisyonlar kurulmalı dedik. Taşeron işçilerin hakkı taşeronlarla taşeron işçilerin temsilcileriyle tartışılmalı öyle bir yol izlenmeli dedik. Taşeronlara kadro meselesi sendikalardan kaçıldı, şimdi de haklın iradesi olan meclisten kaçırılmaya çalışılıyor” dedi. Basın açıklamasının ardından sloganlar atan grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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