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(Görüntülü Haber) İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, işçileri taşıyan servis aracının kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

11 Şubat 2018 00:10

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE\'de, işçileri taşıyan servis aracının kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, Beyköy Beldesi 1. OSB çıkışında meydana geldi. Enes Yıldırım idaresindeki işçi servisi Engin Özbey idaresindeki kamyona çarptı. Enes Yıldırım hasar gören minibüste sıkışırken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada, Enes Yıldırım ile birlikte servis aracı içerisinde bulunan Emine A., Jale F., Elif S. ve kamyon sürücüsü Engin Özbey yaralandı. Düzce\'de bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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