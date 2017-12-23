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(Görüntülü Haber) İscehisar TOKİ konutlarının kuraları çekildi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 450 konut için kura çekimi yapıldı

23 Aralık 2017 14:18

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın İscehisar ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 450 konut için kura çekimi yapıldı. Kurada adı çıkanlar ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. İscehisar\'da TOKİ tarafından yaptırılan 450 konutun kura çekimi yapıldı. İscehisar Belediyesi düğün salonundaki törene Kaymakam Muhammet Öztabak, İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, TOKİ Emlak Daire Başkanı Dursun Baştürk ile çok sayıda kişi katıldı. İlçe sakinlerine doğalgazlı daireler kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren İscehisar Belediye Başkanı Mustafa Çibik, \"Belediye olarak yapmış olduğumuz girişimler sonucu bugün 450 dairenin hak sahiplerini tespit edeceğiz. Tüm vatandaşımıza evlerinde huzurlu ve mutlu günler geçirmelerini temenni ediyorum\" dedi. Kurada adı çıkan 55 yaşındaki Sultan Zeybek, kiradan kurtuldukları için mutlu olduklarını söyledi. \"TAM DA İSTEDİĞİMİZ GİBİ\" Muhammet Dikmen, ilk kez bir ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatırken, \"Çok mutluyuz. Bizim de bir evimiz olacak artık. Daha önceden gördük daireleri, tam da istediğimiz gibi bir daire nasip oldu. Onun için de ayrıca mutluyuz. İnşallah hayırlı olur\" diye konuştu. \"KUTU GİBİ GÜZEL BİR EVİMİZ OLDU\" Cemal Kaya da aslen İscehisarlı olduklarını ancak Ankara\'da oturduklarını belirtirken, \"Çok sık memleketimize geliyoruz. Geldiğimizde konaklama sıkıntımız vardı. Şimdi kutu gibi güzel bir evimiz oldu. Konaklama sıkıntımız da ortadan kalktı\" dedi.

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