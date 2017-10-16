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(Görüntülü Haber) İşadamı Mehmet Yıldırım gözyaşlarıyla uğurlandı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - YILDIRIM Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yıldırım, Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

16 Ekim 2017 19:03

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - YILDIRIM Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yıldırım, Samsun\'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ndeki evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybeden Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yıldırım için bugün Samsun\'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, eski Samsun Valisi olan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, Yıldırım Ailesi üyeleri ve halk katıldı. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili de olan 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım\'ın ağabeyleri Ali Rıza ve Yüksel Yıldırım ile oğlu Can Yıldırım taziyeleri kabul etti. İşadamı Ali Ağaoğlu da cenaze törenine katılarak aileye taziyede bulundu. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yıldırım\'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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