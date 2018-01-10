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(Görüntülü Haber) İş yerini basıp, galericiyi tabancayla yaraladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, oto galericileri arasında borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Serdar B

10 Ocak 2018 20:29

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, oto galericileri arasında borç- alacak yüzünden çıkan tartışmada Serdar B., Mehmet S.\'yi iş yerinde tabancasıyla vurarak, yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan Serdar B.\'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, saat 14.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi\'ndeki Galericiler Sitesi\'nde meydana geldi. Aynı sitede galericilik yapan Serdar B. (40), iddiaya göre, kendisine borcu olan Mehmet S.\'nin (32) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serdar B., üzerinde bulunan tabancasıyla Mehmet S.\'ye ateş etti. Bacağından vurulan Mehmet S., olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedaviye alındı.

Kavganın ardından aracıyla olay yerinden kaçan Serdar B.\'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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