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(Görüntülü Haber) İş yerindeki yangında dumandan bayıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, film satışı yaptığı iş yeri yanan Eray Türk dumanın etkisiyle bayıldı

09 Ocak 2018 02:23

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, film satışı yaptığı iş yeri yanan Eray Türk dumanın etkisiyle bayıldı. Esnaflar tarafından dışarı çıkarılan Eray Türk, hastaneye kaldırıldı. Yangın, akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi\'nde bulunan 6 katlı iş hanının giriş katındaki DVD film satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Eray Türk\'e ait iş yerinden çıkan dumanları gören diğer dükkan sahipleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada içeride baygın halde bulunan Eray Türk, esnaflar tarafından dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen Eray Türk, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tamamen dumanların kapladığı iş hanında bulunan diğer vatandaşlar da polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yanan dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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