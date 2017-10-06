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(Görüntülü Haber) İş vaadiyle 35 bin lira dolandırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kendisini yazılımı mühendisi olarak tanıtan 29 yaşındaki Alpay Bayram G

06 Ekim 2017 14:39

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kendisini yazılımı mühendisi olarak tanıtan 29 yaşındaki Alpay Bayram G., iş arayanları, Devlet Personel Başkanlığı\'na yerleştireceğini ileri sürüp dolandırıldı. Alpay Bayram G. iş arayan vatandaşlara, bir akrabasının Devlet Personel Başkanlığı\'nda çalıştığı söyledi. İşsiz Hakan Karateke ve Mert Serinsöz\'ü burada işe aldırabileceğini söyleyerek evrak ve kayıt parası istedi. Karateke\'den 28 bin 800 lira, Serinsöz\'den ise 6 bin 500 lira alan Alpay Bayram G. işlemleri başlatmak üzere olduğunu belirtti. Bir süre sonra Mert Serinsöz\'e Devlet Personel Başkanlığı\'nda memur olduğunu söyleyerek sahte imzalı evrak verdi. Konuyla ilgili araştırma yapan Karateke ile Serinsöz, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Harekete geçen polis, kimliğini tespit ettiği Alpay Bayram G.\'yi evinde yakaladı. \"Parayı bana borç olarak verdiler, kendilerine geri vereceğim\" diyerek suçlamayı kabul etmeyen Alpay Bayram G. çıkartıldığı mahkemece ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı.

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