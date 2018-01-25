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(Görüntülü Haber) İş makinesinin yıktığı duvarın altına kalıp öldü

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta iş makinesinin yıktığı duvarın altında kalan Muhsin Özcan (61) öldü

25 Ocak 2018 19:32

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta iş makinesinin yıktığı duvarın altında kalan Muhsin Özcan (61) öldü.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Meydan Mahallesi, Menzil Sokak’ta meydana geldi. Tokat Belediyesi\'nin \'Meydan Projesi\' kapsamında daha önce boşaltılan iş yerlerinin yıkımı için bir anlaşılan bir hafriyat şirketi çalışma başlattı. 5 çocuk babası Muhsin Özcan yıkımına başlanan iş yerinin yanında bulunan teyze oğlu Rıza Özbek\'e ait tuhafiye dükkanının boşaltılmasına yardım amacıyla sokağa geldi. Tuhafiye dükkanındaki malzemeleri taşımaya başlayan Özcan, bu sırada iş makinesinin binanın çatı duvarını yıkması ile molozların altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine sevk edilen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. İş makinesi operatörü Haşim K. (47), olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haberi alarak gelen Muhsin Özcan\'ın yakınları ise sorumlu tuttukları yüklenici firmanın çalışanlarına saldırdı. Bu anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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