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(Görüntülü Haber) İş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü Güray Meşe (42) yaralandı

20 Kasım 2017 17:09

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü Güray Meşe (42) yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Ereğli- Devrek yolunun Solak köyü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Güray Meşe yönetimindeki 67 LG 312 plakalı cip, Hamit Gültekin\'in (28) kullandığı iş makinesine çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Cip sürücüsü Meşe, araç içinde sıkışarak, yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan kurtardı. Meşe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meşe\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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