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(Görüntülü Haber) İş bulamayan yüksek okul mezunu, fidan üretimine başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçesi'nde Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden 4 yıl önce mezun olan 29 yaşındaki Davut Ufak, bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulamayınca, 6 bin lira sermaye

12 Eylül 2017 16:34

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü\'nden 4 yıl önce mezun olan 29 yaşındaki Davut Ufak, bu süre içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulamayınca, 6 bin lira sermaye ile 1 dönümlük alanda, zeytin, incir, ceviz, kiraz, hurma ve kaysı fidanı üretimine başladı. Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü\'nden mezun olduktan sonra 4 yıl boyunca girdiği sınavlarda devlet kapısındaki herhangi bir kuruma yerleşemeyen Davut Ufak, eğitimini gördüğü alanda kendi işini kurmaya karar verdi. Derik İlçesi\'nde oturan ve 2 yıl sonra kısa adı \'GAP\' olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında döşenecek kanallarıla sulanacak topraklar için şimdiden meyve fidanı yetiştirmek için proje hazırladı. Ufak, Bahçelievler Mahallesi\'nde, 6 bin lira sermaye ile bir dönümlük alanda çalışmalara başladı. Ufak, bahçe ve bitkileri çok sevdiği içih bu alanda yüksek eğitim gördüğünü, işsiz kalmamak ve tarımın gelişmesine katkıda bulunmak için bu girişimde bulunduğunu anlattı. Ufak, şöyle dedi: \"Bu işi kurmamdaki amacım; zeytinin anavatanı Derik\'te, halhal zeytin ve diğer çeşitleri çoğaltmak. Derik asma (Boçık) İncir çeşitlerimizi daha farklı yörelere tanıtmak. Bunun yanında Mardin Yeşilli kirazını da topraklarımızla buluşturup, Derik\'te de kiraz ağaçlarını çoğaltmayı hedefledim. İlçemizde böyle bir tesisin açılması bir ilktir. 5-6 bin fidanla başladık, amacımız daha da çok geliştirmek, Derik zeytinini, incirini ve Mardin kirazını daha değişik kesimlere sunmak, değişik boyutlara getirmektir. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için yetkililerden destek bekliyorum. Yetkililer bize destek verirse bir ilki başarmış oluruz. Bunu Dünyaya\'da da tanıtmak istiyorum. Derik zeytini için talep de var. 2 sene sonra GAP ile daha da verimli olacak topraklarımızda, çiftçilerimiz 50-100 dönümlük alanda ekim yapacak. Bu fidanları, şimdiden isteyen ve sipariş veren oldu. Eğer tesisimizi büyütebilsek buraları zeytin, incir, ceviz, kaysı ve hurma ile kiraz ağaçlarıyla donatacağım.\"

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