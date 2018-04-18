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(Görüntülü Haber) İş adamı otomobilinde 6 kurşunla öldürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel (43), otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü

18 Nisan 2018 17:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da tarım şirketi sahibi Ekrem Şenel (43), otomobilinde kurşunlanarak öldürüldü. Olay, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobilini park eden Ekrem Şenel\'in yanına yaklaşan silahlı bir kişi, 13 el ateş etti. Göğsüne 6 el kurşun isabet eden Şenel, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Özel Adana Hastanesi\'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kamyonetle olay yerinden kaçtı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Musa Z.\'yi kısa sürede aracının içinde olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Aracın içinde ayrıca bir poşu, polis copu ele geçirildi. KURTARILAMADI Ambulansa hastaneye kaldırılan Şenel ise, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şenel\'in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddiası üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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