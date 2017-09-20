(Görüntülü Haber) İrem Derici'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama -2

* Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran,





\"İrem hanım geldiği güne oranla daha iyi durumda. Yoğun bakımda bilinci açık. Bizle sohbet edebiliyor, televizyon izleyebiliyor, gazete okuyabiliyor. Yoğun bakımda bizim tahmin ettiğimiz şekilde giderse İrem hanımı 10-15 gün sonra sahnelerde görebilirsiniz\"





(\"Hastalığın sebebi kötü beslenme mi?) Hayır. Bu herkeste olabilecek bir enfeksiyon. Bunlar bizim tıpta çok sık gördüğümüz olaylar. Çok sık başımıza gelen şeyler. Yorgunluk elbette ki kişinin savunma sisteminde bir zafiyete neden olabilir\"





Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA



Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan şarkıcı İrem Derici\'nin son durumunu tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran açıkladı.



İrem Derici\'nin sağlık durumu hakkında bilgi veren Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, \"İrem hanımı iki gün önce hastanemize transfer ettik. Şuan yoğun bakımda takip ediyoruz. İrem hanım geldiği güne oranla daha iyi durumda. Yoğun bakımda bilinci açık. Bizle sohbet edebiliyor, televizyon izleyebiliyor, gazete okuyabiliyor. İrem hanım bir hafta önce sindirim sistemi enfeksiyonu, bağırsak sistemi enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu şüphesiyle başka bir hastanede tedavi altına alındı\" dedi.





\"BİRKAÇ GÜN DAHA YOĞUN BAKIMDA TUTMAYI PLANLIYORUZ\"



\"O dönemde hastamızda sıvı kaybı olmuş ve onun üzerine tıbbın gerektirdiği şekilde gerekli sıvılar verilmiş\" diyen Baran, \"Normalde vücut mekanizması bunu törele edip sıvıları ve sıvı dengesizliğini yerine koyması gerekirken hastamızda bu biraz daha dengesiz gitmiş. Bu sıvı fazlalığından olduğunu düşündüğümüz bir solunum sıkıntısı olmuş. Solunum sıkıntısı olduğu için vücuda yeteri kadar oksijen gitmediği için biz onu daha yakın takip etmek amaçlı ve oksijeni takip etmek amaçlı yoğun bakımda takip etmeye karar verdik ve onun için yoğun bakıma aldık. Yoksa herhangi bir şekilde makine destekli hastamızı takip etmiyoruz. Tüm organları şuanda iyi görünüyor. Basında okuyoruz \'böbrekleri bitti\' diye. Hastamızın böyle bir durumu yok. Böbrekleri gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şuan takibi ve tedavisi devam ediyor. Birkaç gün daha yoğun bakımda tutmayı planlıyoruz. Bazı değerleri tam istediğimiz gibi yerine oturmadı. Biraz daha oksijen isteği devam ediyor. Bunun da günler içerisinde daha da azalacağını ve günler içerisinde düzeleceğini düşünüyoruz. Hastamızın bizdeki operasyonu gayet iyi. Uyumu gayet iyi. Şuan fazla bir sıkıntımız yok. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlere daha iyi haberler vereceğimizi düşünüyoruz. Hastamızın ara sıra ateşi çıkıyor. Onun da takibini yapıyoruz. Gerekli laboratuvar tetkiklerini aldık. Hepsinin önlemini almaya çalışıyoruz\" diye konuştu.





\"HASTAMIZA YETERİ KADAR SIVI VERİLMİŞ AÖMA BAZI HASTALARDA SIVIYI ATMAK SIKINTILI OLABİLİYOR\"



Bir basın mensubunun \"İrem hanımın gittiği hastanede yanlış tedavi sonucu mu size sevk edildi? şeklindeki sorusuna Prof. Dr. Reha Baran, \"Hayır. Öyle bir şey yok. Biz oradaki tedavi süreçlerine de baktık. Bildiğimiz kadarıyla orada sıvı kaybına bağlı olarak yeteri kadar sıvı verilmiş ama bazı hastalarda sıvı verildikten sonra sıvıyı atmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Bununla ilgili olmuş olabildiğini düşünüyoruz. Ayrıca hastamız da daha önceki tecrübelerinden dolayı kendisi tercih ederek geldi\" diye cevap verdi.





\"İREM HANIMIN KALPLE İLGİLİ BİR SIKINRISI YOK\"



Baran, \"Kalp çarpıntısı gibi bir sıkıntısı var mı?\" sorusuna ise \"Hayır. Bugün daha iyi o bakımdan. Kalple ilgili bir sıkıntısı yok. Kalp çarpıntısı oksijen düştüğü zaman otomatik olarak olur. Herkeste olur. Onun da takibi kardiyologlar tarafından yapılıyor. Şuan onunla ilgili bir sıkıntımız yok\" diye yanıt verdi





\"ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAATE BAKACAĞIZ\"



İrem Derici\'nin kaç gün daha yoğun bakımda kalacağına ilişkin soru üzerine ise, \"Bunu tahmin etmek çok güç. Hastanın bazı verilerini takip ediyoruz. Bunun düzelmesi önümüzdeki 48 saatte de olabilir. Biraz daha da gelişebilir. Benim tahminin önümüzdeki iki gün bizim için çok yol gösterici olacak. Tahmin ediyorum 1-2 gün içerisinde normal kata alır mıyız almaz mıyız size daha iyi bilgi vereceğim\" şeklinde konuştu.





\"BU HERKESTE OLABİLECEK BİR ENFEKSİYON\"



\"Hastalığın sebebi nedir? Kötü beslenme nedeniyle mi? şeklindeki soruya ise Baran, \"Hayır. Bu herkeste olabilecek bir enfeksiyon. Bunlar bizim tıpta çok sık gördüğümüz olaylar. Çok sık başımıza gelen şeyler. Yorgunluk elbette ki kişinin savunma sisteminde bir zafiyete neden olabilir. Yorgunluk herkes için geçerli. Bu hastamız için de geçerli. Tabii ki onların çalışma temposu daha yüksek. Dolayısıyla sanatçılarda bu işler daha yorucu geçebiliyor. Beslenme bozukluğu, diyet filan bu hastada pirime olarak bu hastada yapacak bir durum yok. Sadece yorgun bir kişi nasıl etkilenirse, çok iyi beslenmeyen bir kişi aynı şekilde yatkınlık olabilir. Onun dışında ekstra bir şey yok. Beslenmesi de son derece iyi. Kendisine meyvesini de verdik yedi. Bir sorun yok .Biz hastamızdan her gün biraz daha sıvı almak istiyoruz. Dolayısıyla her gün biraz daha kilo verecek ama bu sıvı kaybı olacak. Ondan sonra net bir şekilde konuşabiliriz. Ama hastamızın dramatik bir yönü yok\" dedi





\"HERŞEY YOLUNDA GİDERSE İREM KANIM 10-15 GÜN SONRA SAHNELERDE\"



\"İrem hanım sahnelere dönecek mi? sorusuna ise Başhekim Reha Baran, \" Biz de onu umuyoruz. Elbette. Yoğun bakımda bizim tahmin ettiğiniz şekilde giderse İrem hanımı 10-15 gün sonra sahnelerde görebilirsiniz\" diye yanıt verdi.