(Görüntülü Haber) İrem Derici Bursaspor hakkındaki paylaşımlara açıklık getirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - TÜRK Pop Müziği sanatçısı İrem Derici, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olduğu günlerde ele geçirilen sosyal medya hesabından Bursaspor ve Bursa ile ilgili paylaşılan içerikler hakkında açıklama yaptı. Sanatçı İrem Derici, aşırı kilo kaybı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı dönemde Twitter hesabından paylaşılan Bursaspor ve Bursa ile ilgili olumsuz ve argo içerikleri olan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda Bursa\'da verecek olduğu konser öncesinde bir video paylaşan İrem Derici, Bursalı kullanıcılar tarafından sosyal medyada başlatılan \'Bursa sana ağır gelir İrem\' başlıklı içerik ile İrem Derici\'nin Bursa konserini iptal etmesi yönündeki çağrılara da yanıt verdi. Derici, \"Benim yoğun bakımda yattığım dönemde, tekrar altını çiziyorum yoğun bakımda yattığım dönemde, twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan içerikler beğenilip paylaşılmış. Bunlar arasında Bursaspor ile ilgili saçma sapan bir içerikte var. Benim ne futbolla ne de futbol fanatizmiyle bir alakam yok. Bursa\'yı ve Bursaspor\'u yaşadığım şehirden daha çok seviyorum. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun ve pazar günü konserde görüşelim\" dedi. İrem Derici\'nin yaptığı açıklama videonunun altına pek çok Bursalı hayranı, Bursa\'ya gelmesini istediklerini söyleyen yorumlar yaptı.