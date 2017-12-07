T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İranlı çobanlar tipide ölümden döndü (2)

ÖLÜMDEN DÖNEN ÇOBAN O ANLARI ANLATTI Kars merkez Yücelan köyünde yoğun kar yağışı, tipi ve sis altında yollarını kaybeden iki İranlı çobandan donmak üzereyken son anda kurtarılan Ahmad Rasegh, yaşadıklarını anlattı

07 Aralık 2017 01:50

ÖLÜMDEN DÖNEN ÇOBAN O ANLARI ANLATTI

Kars merkez Yücelan köyünde yoğun kar yağışı, tipi ve sis altında yollarını kaybeden iki İranlı çobandan donmak üzereyken son anda kurtarılan Ahmad Rasegh, yaşadıklarını anlattı. Hayatını kurtaran UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür eden ve kaldırıldığı Harakari Devlet Hastanesi\'nde tedavisi süren Rasegh, \"Soğukta 3 saat kaldım. Zor anlar yaşadım. Köylüler sağ olsunlar bana yardım ettiler. Ekiplerde beni kurtarıp hastaneye getirdi. Kabus dolu anlar yaşadım, çok korktum” dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÖNENANLARI ANLATTI Kars merkez YücelanAhmad RaseghHayatınıUMKEAFADHarakari Devlet HastanesiRaseghZorKöylülerEkiplerdeKabus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24