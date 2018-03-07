(Görüntülü Haber) İran ve Irak'tan Hakkari'ye kayak yapmaya geliyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- VAN ve Bitlis\'te istenen kar kalınlığına erişelememesi nedeniyle kayakseverlerin tercihi bu yıl Hakkari oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kayakseverlerle dolup taşıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari\'deki Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde, İran, Irak ile komşu kentler olan Van ve Şırnak\'tan çok sayıda kayaksever ağırladıklarını, bu durumdan da memnun olduklarını söyledi. Bölgenin en yoğun kar alan kentleri olmalarına rağmen bu yıl kurak bir kış dönemini geride bırakan Van ve Bitlis\'te en büyük hayal kırıklıklarından biri de kayak merkezlerini sezonu açamaması oldu. Bu durum ise, Van\'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari\'ye yaradı. Daha önceki yıllar Van\'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi\'ne giderek Mart ayı sonlarına kadar kayak yapan vatandaşların bu yılki tercihi Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak merkezi oldu. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kayak merkezi özellikle hafta sonraları dolup taşıyor. Çevre kentler olan Van ve Şırnak\'ın yanı sıra Irak ve İran\'dan da çok sayıda kayaksever, burada kaymanın mutluluğunu yaşayıp stres atıyor. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, bu durumdan oldukça menun olduklarını söyledi. Kentin özellikle kırsal bölgelerine bu yıl bölgenin aksine iyi sayılabilecek bir seviyede kar yağdığını kayak merkezindeki kar kalınlığı\'nın da istenen seviyeye ulaştığını belirten Güldal, şöyle konuştu: \"Türkiye\'nin birçok yerinde kar yağmaması nedeniyle bu yıl kayak sezonu açılmazken, ilimizdeki kayak merkezinde şu an kar kalınlığı 1 metreye ulaşmış durumda. Merga Bütan kayak Merkezi, Aralık ayından bu yana kar kalınlığı istenilen seviyede. Hemen yanı başımızda bulunan Van ilinde bulunan Abalı Kayak Merkezi bu yıl sozunu açmadı. İran ve Irak başta olmak üzere komşu iller Şırnak ve Van\'dan da her hafta kayakseveler gelip burada kayak yapıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Şemdiden önümüzdeki yılın projelerini hazırlıyoruz. Bu porjeyle, kayak merkezimize saatte bin 200 kişi taşıyacak olan 4\'lü telesiyej yapacağız. Bu anlamda Sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tesislerimizi büyüttüğümüzde, buradaki halka daha çok hizmet vereceğiz daha çok insan ağırlayacağız ve turizm açısından Hakkari’ye çok büyük bir katkı sağlamış olacağız.\" Kayak merkezine arkadaşlarıyla kaymaya gelen avukat Engin Çallı ise Türkiye\'nin birçok ilinden kayak severlerin Hakkari\'yi tercih ettiğini söyledi. Çallı, \"Bu yıl Türkiye’de görülmemiş bir kuraklık söz konusu. Bir snowboardçu olarak Hakkari’de neredeyse Aralık ayından bu yana kaymaktayız. Mart ayı olmasına rağmen, hala burada kayak yapabiliyoruz. Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye\'deki tüm kayakseverleri Hakkari\'ye davet ediyoruz\" dedi.