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(Görüntülü Haber) İran sınırındaki 4.7'lik deprem, Hakkari'de hissedildi 

HAKKARİ,(DHA)- İRAN'ın Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4

02 Aralık 2017 19:58

HAKKARİ,(DHA)- İRAN\'ın Türkiye sınırında Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İran sınırındaki Hakkari\'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de hissedildi. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre,

Türkiye\'nin İran sınırında 4.7 büyüklüğündeki deprem, 14.57\'de meydana geldi. Depremin derinliği ise 1.48 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Hakkari\'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde hissedilirken, Esendere beldesinde oturanlar evlerinden çıkarak sokakta bekledi. Depremde ilk belirlemelere hasar meydana gelmedi.

 

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