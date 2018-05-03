(Görüntülü Haber) İran: Nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyiz

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Mayıs (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden müzakere edilmesini veya ona bazı maddelerin eklenmesini \"asla kabul etmeyeceklerini\" duyurdu. Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü açıklamada, P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ile Tahran arasında 2015\'te varılan nükleer anlaşmanın yeniden görüşülmesi tartışmalarına son noktayı koydu. Zarif, \"İran, geçen yıllarda üzerinde mutabakat sağlanarak yürürlüğe konan anlaşmayı yeniden müzakere konusu yapmayacak\" dedi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Tahran yönetimiyle varılan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili kararını 12 Mayıs\'ta açıklaması bekleniyor. (Fotoğraflı)