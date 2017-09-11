T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Ekber Karabağ, Tahran, 11 Eylül, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hasan Ruhani'nin Kazakistan'daki görüşmesi değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran-Türkiye ilişkilerin son aylarda olumlu yönde gelişmeye başladığını ve

11 Eylül 2017 19:28

Ekber Karabağ, Tahran, 11 Eylül, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Hasan Ruhani\'nin Kazakistan\'daki görüşmesi değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran-Türkiye ilişkilerin son aylarda olumlu yönde gelişmeye başladığını ve bunun önümüzdeki aylarda yapılacak üst düzeyli temaslarla daha da pekişeceğini ifade etti.


 

Basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kasımi, Ruhani\'nin Kazakistan\'ın başkenti Astana\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la yaptığı görüşmenin ardından \"İran-Türkiye ilişkileri yeni bir döneme girmiştir\" yönündeki sözlerini değerlendirdi.


 

Kasımi, \"Son aylarda ikili ilişliklerde yukarı yönlü bir eğilim söz konusudur. Üst düzeyli görüşmeler önümüzdeki aylarda da devam edecek. İkili ilişkilerde yeni bir atmosfer oluşuyor. İki ülke, bölgede ve küresel alanda oluşan yeni koşullar nedeniyle karşılıklı olarak birbirinin kapasitesinden faydalanmak istiyor\"  diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber Karabağ TahranEylül DHA Cumhurbaşkanı ErdoğanHasan Ruhani KazakistanDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram KasımiKasımi Ruhani KazakistanAstana Cumhurbaşkanı Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24