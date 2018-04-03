(Görüntülü Haber) İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara'ya geldi

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'le birlikte yapılacak Suriye zirvesine katılmak üzere bu akşam Ankara’ya geldi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte beraberindeki heyet, bu akşam saat 19.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi. Ruhani\'yi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli resmi törenle karşıladı. Yoğun güvenlik tedbirlerinin uygulandığı Esenboğa Havalimanı’nda törenin ardından ayrılan Ruhani ve beraberindeki heyet, konaklayacakları otele hareket etti.



ANKARA ÖNEMLİ KONUKLARI AĞIRLIYOR



Başkent Ankara, yarın yapılacak Suriye zirvesinde iki önemli yabancı devlet adamını ağırlıyor. Önce saat 15.00\'da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyet geldi. Yarın gerçekleştirilecek Suriye zirvesine katılacak olan Putin ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi\'nin yedinci toplantısı, Türk Akımı Projesi ile Külliye\'de düzenlenen video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Enerji Santrali\'nin temel atma törenine katıldı. Ardından yarın yapılacak Suriye zirvesine katılacak olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte beraberindeki heyet Ankara\'ya geldi.



SURİYE ZİRVESİ



Suriye üçlü zirvesinde yarın bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ana gündem maddesini, Suriye\'deki siyasal çözüm konusu oluşturacak. Ayrıca zirvede 3 garantör ülkenin, Suriye\'deki son durumu ele alacağını belirtirken, yine masadaki başlıklarda Suriye\'nin toprak bütünlüğünün korunması, Astana süreci sonunda tesis edilen gerginliği azaltma bölgeleri, siyasal çözüm için atılacak adımlar ve terörle mücadelenin ele alınacağını öğrenildi.



ERDOĞAN İLE RUHANİ GÖRÜŞMESİ



Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yarın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ikili bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.