(Görüntülü Haber) Irak'taki depremzedelere ulaştırılmak üzere ilk yardım TIR'ları yola çıktı

Erkan BAY/ELAZIG, (DHA)- IRAK\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayı\'nın depremzedelere ulaştırılmak üzere 3 TIR\'dan oluşan yardım malzemeleri Elazığ\'dan yola çıktı. Türk Kızılayı Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Yağcı, Elazığ\'da düzenlediği basın toplantısında Irak\'taki depremzedelere ulaştırılmak üzere, çadır, yatak, battaniye ve mutfak setinden oluşan 3 TIR\'ın yola çıktığını söyledi. İhtiyaca göre yardım malzemelerini göndermeye devam edeceklerini belirten Yağcı, Habur Gümrük Kapısı\'nda toplanacak malzemelerin Irak\'ın içlerine kadar götürüleceğini belirterek, \"Irak\'ta meydana gelen deprem nedeni ile şuan Elazığ Bölge olarak Irak\'a toplamda 3 bin çadır, 10 bin yatak, 10 bin battaniye ve 10 bin mutfak seti planlanması yapıldı. Kısmen yükleniyor. Yüklenen malzemeler yola çıkıyor. Bölgeye sevk edilecek. Habur Sınır Kapısı\'ndaki ekibe sevk edildikten sonra Irak\'ın içlerine kadar sevkiyatını yapacağız\" dedi.