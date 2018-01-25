(Görüntülü Haber) Iraklı 9 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin 2 hafta önce düzenlediği operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 Iraklı, bugün adliyeye sevk edildi.



Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 gün önce merkez İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan istihbarat çalışmasında, DEAŞ üyesi oldukları ve Irak ile Suriye\'den gelen mültecilerden çıkar sağladıkları öne sürülen 1\'i çocuk, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ele geçen dijital verilere el konuldu. Şüphelilerden 2\'si bir süre önce sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheli de serbest bırakıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü\'nde 14 gün boyunca sorgulanan 9 şüpheli ise \'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.