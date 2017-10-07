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(Görüntülü Haber) Irak sınırındaki tatbikatta 20'inci gün: Sızma girişimini engelleme eğitimi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak Özel Kuvvetleri'ne bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikat, 20'inci gününde devam ediyor

07 Ekim 2017 18:25

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında devam eden ve Irak Özel Kuvvetleri\'ne bağlı küçük bir birliğin de katıldığı tatbikat, 20\'inci gününde devam ediyor. Tatbikatta bugün askerlere, sızma girişimini engelleme eğitimi verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 20\'inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatta bugün askerlere temsili sızma girişimine karşı tatbikat yaptırıldı. Belirlenen tesislere yapılan saldırı girişimi, zırhlı araçlar ve askerlerce bertaraf edildi. Temsili tatbikatın sonunda tanklar manevralar yaparak birliklerine döndü.

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