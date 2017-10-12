T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Irak sınırına zırhlı araç sevkıyatı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Irak sınırına, akşam geç saatlerde TIR’lara yüklü çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi

12 Ekim 2017 12:35

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Irak sınırına, akşam geç saatlerde TIR’lara yüklü çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı gerçekleştirildi. Mardin istikametinden gelen yaklaşık 30 TIR üzerinde tank, zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) bulunduğu askeri konvoy, gece geç saatlerde Silopi İlçesi\'ndeki Tank Taburu\'na sevk edildi. Araçların ilçeden geçişleri sırasında emniyet birimleri sokak ve cadde başlarında zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı görüldü. Emniyete ait Ural araçları da konvoyun başında ve sonunda yer alarak eşlik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHASilopiIrakTIRlaraMardinTIRZMAZPTTank TaburuAraçlarınEmniyeteUral

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24